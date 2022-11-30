民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌請辭被慰留，引發討論。對此，前立委林濁水認為，蘇貞昌雖爭議不斷，但卻是幾十年來，總統最不敢隨便對他下指令的閣揆，「也因此，30年來政局維持得最穩」。然而，許多網友質疑「敗選不用負責？」林濁水則回應不要那麼雙標，何不先叫主導選戰的蔡英文辭總統，「有規定總統不可以辭職嗎？」

林濁水今(30)日在臉書指出，蘇貞昌爭議不斷，但卻是幾十年來，總統最不敢隨便對他下指令的閣揆，也因此，30年來政局維持得最穩。林濁水認為，小圈圈要換他早已久矣，現在不換，關鍵在不幸總統主導選戰以致大敗，失去換閣揆的能量。

不少網友對此文有不同意見。有人質疑，蘇貞昌「敗選不用負責？」，林濁水竟回「不要那麼雙標」，還說，何不先叫主導選戰的蔡英文辭總統，有規定總統不可以辭職嗎？林還說，可見內閣制有好處，基本上沒太監。

此外，有網友呼籲林濁水「回乎本心吧、選輸行政院長下來已經是期中選舉的慣例，不要再幫蘇緩頰了、這是民主政治的基本，更何況你也承認他爭議不斷」。林濁水對此回應「民主政治不可以違背基本人性而沒罪受罰有罪過關」，還稱若有這種民主政治，他反對。