對台灣政治有所研究的日本學者小笠原欣幸，在九合一大選前做的預測僅1縣市未命中，選後他再度對台灣政治做出分析，其中提到，在這次的選舉過程中，常有人喊出「不同意民進黨就是反對民主」的說法，但他認為這種思維與「不愛共產黨就是不愛中國」根本一樣，直言若民進黨再不改變，2024恐怕真的會發生政黨輪替。

小笠原欣幸昨（29）日發表最新評論，指出雖然國民黨在此次九合一選舉中獲得大勝，但卻不代表2024就能再下一城，在大陸持續給予壓力與美中對立加劇的狀況下，民進黨贏得2024總統大選的可能性還是比較高。

「不同意民進黨就是反對民主！」小笠原欣幸指出，在這次的選舉中，有許多人提出這樣的說法，他認為此種思維方式與「不愛共產黨就是不愛大陸」是一樣的，警告民進黨若再堅持這樣的想法，那未來就很有可能發生政黨輪替。

小笠原欣幸強調，在面臨大陸給予的壓力下，儘管民進黨狂喊「抗中保台」，但台灣人能夠清楚的認知到地方政策與對中政策上的不同，並冷靜投給支持的政黨，而非因兩岸問題而投給民進黨，更顯示了台灣的民主非常健全與安定，國際社會應該對此表達讚賞。