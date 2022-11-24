台北市長「三腳督」選戰打得火熱，國民黨候選人蔣萬安今天上午掃大安文山區，下午民進黨及無黨籍候選人陳時中、黃珊珊也到大安文山，而黃珊珊上午先在內湖南港區車掃，蔣萬安下午再到港湖，較勁意味十足。

蔣萬安上午受訪表示，港湖是未來台北20年發展最快速的一個新都心，在分區掃街排在最壓軸的區域，也希望港湖區的朋友，看到他可以給予我們正面的鼓勵、打招呼、比一個6，相約11月26日一起去投票。

至於黃珊珊批蔣萬安車掃都是動員來的，當然有人氣。蔣萬安指出，非常感謝掃街經過碰到很多熱情民眾，給他非常多的鼓勵、加油打氣，車隊掃街進入第三天，今天會到大安文山，下午內湖南港，希望看到他的民眾可以跟他揮揮手，給他加油打氣，他都會非常的高興。

另外，蔣萬安擬在選前之夜搭建最大舞台，蔣萬安說，選前之夜最重要的是希望告別過去的陰霾，迎向光明的未來的起點，希望所有市民朋友一起呼朋引伴，帶親朋好友來參與、共襄盛舉，有民眾的參與，這場活動才會非常的圓滿，也希望大家能夠一起參加選前之夜，讓更多的朋友來相約，隔天11月26日一起去投票。