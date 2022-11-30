九合一選舉落幕，辭去國民黨立委一職的蔣萬安順利奪得首都市長寶座，台北市接下來將迎來台北市立委第3選區（北松山、中山）立委補選，民進黨確定徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出戰，他30日晚間在臉書說，自己感受到重大的責任，並提出3個選舉主軸和2項競選承諾，承諾用最大努力和虔誠心情，爭取大家的支持。

吳怡農在臉書表示，2020年1月的立委選舉他沒有成功，雖然先前對台灣社會沒有任何貢獻，卻獲得這麼多人的支持，自己非常感激，落選之後有許多人掉淚，他也非常感動，「大家的鼓勵，不只成為我政治工作的重要動力，也讓我在心裡不斷告訴自己：永遠不能辜負這麼多人的期待。」

吳怡農說，過去2年多，他盡全力從事民間的國防工作。透過《壯闊台灣聯盟》舉辦了上百場課程與講座；《後盾計畫》從台北到高雄訓練了三千多位民眾，提升民間災害應變的能力。感謝並肩努力的NGO夥伴們，更感謝大家持續做他們的後盾。

「今天再度被徵召參選台北市立法委員，我感受到重大的責任，特別是現在。」吳怡農說，民進黨在地方選舉遭遇前所未有的挫敗。在這樣的時刻，每一位從政黨員在每一項工作中，不論成功或失敗，都必須向選民展現民進黨的傳統價值；也必須在心中緊記，前輩付出多少代價、犧牲自由，才讓大家有機會參與政治，發揮個人抱負。

吳指出，過去這幾年，他接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望。有太多工作等著我們，在未來的1個多月，自己會提出3個選舉主軸和2項競選承諾，讓大家來檢視與驗證。

他將以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張，並延續上一次選舉的原則，只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊，未來他參與的所有選舉，都會遵守這個承諾。

吳怡農說，他也承諾打一場環保的選舉，包括不掛看板、不插旗幟。台灣社會在進步、選舉文化更要進步，希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。「正面」與「乾淨」選舉，是對選民頭家應有的尊重。「我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。」