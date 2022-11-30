蔣萬安當選台北市長後，其台北市第3選區（中山、北松山）的立委缺額將在明年1月8日進行補選。國民黨立委鄭麗文認為，藍營最強的人選是剛連任的台北市議員王鴻薇，再來是台北市議員陳炳甫；至於綠營的人選，她直言最擔心民進黨提名台北市議員王世堅參戰，而非呼聲很高的民進黨北市黨部前主委吳怡農。

鄭麗文今早在《POP撞新聞》接受專訪，她表示雖然王鴻薇已多次表態不會參加立委補選，但她仍認為王是最佳人選。

鄭麗文提到，過去台中市前市長林佳龍在選前辭立委，當時剛選上議員的黃國書馬上又投入補選之戰，與現在的狀況一模一樣，當時也沒人質疑黃國書；此外，她更指出，不論藍營最後決定派誰投入這場補選，若成功選上未來一定會繼續拚連任，對於已在該處耕耘多年的王鴻薇來說，就會相當可惜。

而若王鴻薇堅持不參戰，鄭麗文認為藍營的最佳第2人選為台北市議員陳炳甫！她解釋，中山區是一個很綠的選區，但陳炳甫在該處卻有強勁的基層實力，若他出戰自己就能顧好中山，北松山則有王鴻薇、台北市議員徐巧芯等其他戰將輔選，也許會比王鴻薇選的還要更穩。

至於對手可能推派的人選，鄭麗文雖然認同吳怡農出戰的可能性很高，但她反而最擔心民進黨提名此次在台北市議員第4選區（中山區、大同區）搶下第一高票連任的王世堅！她強調，王世堅不只拿得到綠營選票，還能收割中間選民、搶下年輕選票，甚至連台北市前副市長黃珊珊都可能去幫他站台。不過主持人黃暐瀚酸民進黨不會提名王世堅，甚至是「欲除之而後快」，讓鄭麗文大笑，說「不但不提名，還要把他砍了！」