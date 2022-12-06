台北市第3選區（中山、北松山）立委補選起跑，民進黨候選人吳怡農被質疑台北市黨部主委任內黑道人頭黨員爭議，被趙映光隔空嗆聲也引發討論。吳怡農今(6日)公布競選主視覺，致敬古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本右半臉黑化處理，但被媒體人朱凱翔揶揄稱，精準傳達了候選人的形象：一半是黑的。

吳怡農投入補選後話題不斷，近日被緊咬台北市黨部主委任內的黑道人頭黨員爭議，並遭點名「趙介佑事件」，吳怡農雖反駁稱「趙介佑是我開除的」，還表示趙介佑之父趙映光「被請出黨部」，然而趙映光卻隨即發聲明打臉吳怡農說法，還嗆「若接受採訪講出事實，可能對選舉的人造成影響」，吳怡農隨即改口說「主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬」。遭媒體人張禹宣酸：這不叫傀儡，什麼是傀儡？

吳怡農(中)公布競選主視覺，致敬切格瓦拉經典的版本右半臉黑化處理。（中時資料照／鄧博仁攝）

吳怡農今(6日)公布競選主視覺，共有2種款式，1種是藍、粉配色搭配自己大頭照，另外還有仿效古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本，不過兩種版本都採用藍色為主，頗有避綠的意味。

但致敬切格瓦拉肖像的版本將右半臉黑化處理，朱凱翔在他的臉書粉專「不演了新聞台」發文酸道：民進黨近年來最佳主視覺，精準傳達了候選人的形象：一半是黑的。引發2千多名網友爆笑點讚。

網友表示「鈕承澤？」、「自從有林智堅的事件後，讓大家知道原來一個政治人物不能只看外表做選擇」、「另一半是惹人厭的」、「這位仁兄蠻做自己的很誠實！完全不遮掩...」、「真.黑影幢幢的壯闊臺灣」、「而且是抄的」、「黑的比例比較多喔」、「致敬國際共產代表人物~」。