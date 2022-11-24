衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中是擋了疫苗掮客財路，因此被攻擊、仇恨值暴增，民進黨立院黨團總召柯建銘則稱，「全台灣碰過想發國難財的掮客，我最多」，對此，國民黨團總召曾銘宗質疑，柯建銘要說清楚「掮客在哪裡？掮客都找誰？」都找柯建銘是掮客公認的發國難財管道嗎？

曾銘宗表示，薛瑞元部長說陳時中仇恨值飆高是得罪「疫苗掮客」，佛光山公開駁斥沒有掮客，陳時中轉移焦點說掮客是「國外奇奇怪怪的單位」。

曾銘宗指出，從頭到尾都是民進黨開口掮客、閉口掮客，柯建銘卻批評蔣萬安提到掮客不道德；整個民進黨到處講有掮客存在，為什麼蔣萬安一講就是不道德？更啟人疑竇的是，柯建銘說「全台灣碰過想發疫苗財的掮客，我最多」，為什麼最多的掮客去找柯建銘？因為找柯建銘是掮客公認的發國難財管道嗎？

曾銘宗表示，柯建銘說碰到疫苗掮客就「打槍、送客」，如果不想發國難財，連掮客的面都不需要見，雙方談一談之後才送客，是哪一個環節談不攏嗎？柯建銘一席話，不但沒有幫上陳時中，反而讓大家注意到更多的謎團。

曾銘宗強調，另外要請問蔡政府，近三年來防疫紓困政府花8400億元，錢到底花到哪裡去了？國外很多先進國家免費提供的快篩試劑，國內民眾還要排隊並花每劑100元購買，合理嗎？錢到底花到哪裡去了？請蔡政府出來說清楚、講明白。