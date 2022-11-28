林佳龍未能贏得新北市，而且狂輸45萬票，綠營內部沒有人怪他，因為不是他的錯，他早表明他的心跡是在台北市。

但台北市卻不給他，被陳時中拿了去，陳時中因為疫苗問題、快篩劑問題得罪一幫子人，在衛福部長任內拿他沒轍，選市長不啻走下神壇，豈能不遭到一頓狂打？

林智堅論文門搞臭自己、也搞臭民進黨，但有人就是嗅不到，肆意瞎捧，結果原本的布局亂了套，非但鄭運鵬沒拉起來，新竹、基隆也連帶受害。

這一切都是誰造成的？孰令致之？很明顯的不就是一個人麼？是他們上面那位實際操盤人。民進黨選後找禍首、找戰犯，挑出林智堅、陳時中、陳建仁、蘇貞昌、薛瑞元、甚至側翼周玉蔻、四叉貓等網紅直播主，其實這些人的破壞力畢竟有限，實際造成大潰敗的不就是黨主席蔡英文麼？但為什麼就是不敢上綱碰觸到她？民進黨到底在怕什麼？

置之死地而後生，民進黨再不徹底檢討，未來的兩年做起事來仍是捉襟見肘，施展不開，一定要像浴火的鳳凰，跳進火裡焚燒自己才有光明的未來。

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