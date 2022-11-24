李四川今天陪同蔣萬安車掃。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

選戰進入倒數階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安（左）24日冒著風雨以車隊掃街的方式，爭取選民支持。（陳信翰攝）

選戰最後倒數，高雄市前副市長李四川昨在臉書上力挺國民黨台北市長候選人蔣萬安，今天上午現身陪同蔣車隊掃街。連續3日車掃，也讓蔣萬安幾乎快沒聲音，他強調，這是一場價值的聖戰，並呼籲市民颳風下雨都要出來投票。

李四川昨以「老朋友」身份懇託大家，1126請把神聖一票投給蔣萬安，相信蔣一定不會讓他失望。蔣萬安今天前往藍營鐵票大安文山區車掃，出發前受訪表示，非常謝謝李四川的肯定，在最後衝刺階段為他拉票、催票。

蔣萬安說，相信台北市民的心情都跟他一樣，這一場選戰已經不只是他個人的選舉，而是一場捍衛台北市正直善良的選舉。

蔣萬安說，市民朋友也必須很清楚了解，這是一場價值對抗的選戰，是一場價值的聖戰，「您的這一票，將決定台北未來4年到底要走向光明還是黑暗，走向正直還是側翼，走向民主還是黑箱，走向善良還是謊言」。

他說，相信在最後的48小時之後，所有市民朋友會做出最有智慧、對台北未來最好的決定。

今天為蔣萬安第3天車掃，但遇上大雨，街上人潮較少，民眾反應也不如前2天熱情，但仍有民眾搖下車窗比6支持，也有住在大樓的民眾趕緊從窗戶探頭，向車隊熱情揮手。不過，連日來的車掃，讓蔣萬安「燒聲」，聲音呈現沙啞，今日多半由麥克風手田方倫幫忙向市民喊話。

媒體詢問，確診者不能出來投票，加上這幾天都在下雨，是否擔心投票率下降？蔣萬安表示，選舉最後衝刺階段，剩下48小時，呼籲所有市民朋友，「你的這一票是決定我們下一代、決定台北未來非常關鍵性的一票」，必須要把握自己手中神聖這一票，不管颳風下雨都要出來投票，表達自己的意見，決定台北的未來。

他表示，自己也會把握衝刺階段，緊握每一雙市民的手，告訴大家，拜託大家一定要出來投票，來決定台北未來四年到底要走向光明還是黑暗。