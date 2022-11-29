台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下台北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，外界關注第一高票連任的民進黨台北市議員王世堅是否出戰，他29日重申前黨部主委吳怡農優秀又有陸空戰實力，「他來選才選得上」，還說自己當前最大挑戰就是蔣萬安，未來要轉換「柯學家」身份改行當「蔣師」，相信會比較累一點。

王世堅下午在北市議會受訪表示，自己非但不參與立委補選，還要推薦吳怡農參選此區，主因是對方優秀、陸空戰實力兼具，本屆與蔣萬安競選時也才輸一點，直言「他來選才選得上」。

王世堅說，若吳怡農參選中山、北松山區補選，2024仍會派他繼續參選，至於是否會到別的選區征戰立委，他說目前沒這考量，還笑說自己最大的挑戰是蔣萬安，沒想到蔣會選上市長，要是無黨籍黃珊珊或民進黨籍陳時中選上，他就輕鬆多了，可能還有別的考量，「蔣萬安對我來說是重責大任，天降大任於斯人也，必先苦其心志。」

媒體追問，王世堅因質詢現任市長柯文哲，曾被封為「柯學家」、「理柯先生」，未來是否會繼續當「蔣學家」，他神來一筆表示自己要當「蔣師」，此身份會比當柯學家還輕鬆，他光看昨天蔣萬安面對媒體追問竟一陣詞窮，好像對市政狀況還不是很了解，「啊，是我當蔣師的時候了」。

王世堅說，當「蔣師」會比當「柯學家」輕鬆，因為柯文哲討厭歸討厭，但對方確實有兩下子、智商很高，市政題問不倒他；八年前柯文哲謝票時，能講的頭頭是道、信手拈來，暢談如何處理五大弊案、內湖交通，雖然大家都知道柯是瞎扯胡掰，但還掰的真像，但新任市長連掰都掰不出個東西，「我要好好當蔣師，比柯學家容易。」