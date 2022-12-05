台北市長柯文哲（左）、市長當選人蔣萬安（右）出席臺北市市政5日舉行政交流暨交接討論會，兩人互贈禮物。（陳怡誠攝）

台北市長當選人蔣萬安今天上午率交接團隊首度拜會市長柯文哲，討論交接事宜。蔣萬安表示，柯文哲也是他的市政顧問，並也邀請柯文哲在跨年晚會一起與市民倒數，見證台北挺過疫情、迎接新的年度。

蔣萬安致詞表示，今天拜會主要是透過充分完整溝通，讓交接順利、市政無縫接軌，相信這也是經歷幾個月選戰後市民朋友期待看到，會與市長團隊進行順利交接，同時建立非常暢通的溝通窗口，由林奕華擔任召集人對接。

蔣萬安指出，新團隊對於市府各局處業務推行進度，重大政策推行狀況，都希望有清楚明確掌握，同時就各局處政策業務屬性通盤檢討，就輕重緩急擬訂妥適的對應。

蔣萬安提及，自己一上任就會面對跨年晚會、春節以及明年台灣燈會在台北，春節期間包括治安、交通、垃圾清運，攸關市民日常生活節奏，他非常重視，接下來會跟市府團隊目前規畫狀況，甚至更加精進周延，確保市民朋友在春節期間安心，同時便民。

他表示，跨年、台灣燈會都是大型群眾活動，韓國梨泰院事件殷鑑不遠，一定要求安全至上，也希望讓市民朋友有舒適、愉快的體驗，人留管控、疏導、行徑動線的導引，現場人員配置，大眾運輸接駁等，都需要即刻了解做妥善準備。

蔣萬安指出，對於長遠重大政策推動，他和市民朋友都非常關心，包括許多重大工程施工延宕、招標不順利情形，都更遇到的瓶頸、內湖交通改善方案、公有市場改建進度、士林北投科技園區招商的績效，還有大巨蛋後續如何處置等，希望就細部的資料、執行的狀況，能夠及早了解，請市府團隊準備資料，讓他們及早因應。

蔣萬安強調，未來柯市府相關好的政策一定會延續，也會進行滾動式檢討，希望在執行面更完善、讓市民有感，追求好的還要更好，將來柯文哲也會是他市政上的顧問，希望藉由柯文哲相關市政經驗能夠多加交流。

蔣萬安也說，希望柯與他在跨年晚會上與市民共同倒數，見證台北挺過疫情、迎接新的年度的時刻，接下來團隊與市府交接小組捲起袖子上工、幹活，而蔣致詞時柯文哲幾乎面無表情，沒有太多的反應。

致詞後雙方互相致贈禮物，柯文哲贈送共四冊的社會住宅叢書，蔣萬安則回贈12月30日音樂會票券，兩組票券讓柯市長及夫人、柯爸、柯媽有藝文約會，稍微輕鬆一下，希望有很開心的音樂饗宴，柯文哲拿到禮物端詳一陣子，微笑收下禮物。