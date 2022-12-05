此次代表民進黨參加台北市第三選區立委補選的吳怡農，2020年參選立委對決時任國民黨立委蔣萬安時，曾以高顏值吸引不少自稱為「農婦」的女粉絲，但近日吳怡農受訪時被發現手上戴起戒指，他也坦承已在今年10月登記結婚，表示有機會再讓大家認識他的另一半。

吳怡農2020年參選台北市第三選區立委，對決蔣萬安被稱為高顏值之戰，其女粉絲還自稱為「農婦」，吳最後即便落選仍獲得高人氣，排隊領他發春聯、紅包的隊伍竟能綿延數百公尺。而在當時，也傳出吳怡農已有位圈外女友，《鏡週刊》還曾跟拍並稱其女友為政大之花，小吳怡農11歲， 但當時吳怡農僅對外回應，這是私事，希望給他們空間和祝福。

而據《自由時報》今報導，吳怡農接受徵召後被發現手上戴著戒指跑行程，他坦承雖然尚未辦婚宴，但已在今年10月與圈外女友登記結婚，因為疫情加上剛好在選舉期間，才沒特別宣布，未來有機會將介紹給大家認識。至於新娘是否為先前那位政大之花，他並未多加說明、外界目前無法確認。