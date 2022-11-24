新竹市前市長林智堅因涉論文抄襲而退選桃園市長，負面聲量外溢曾被形容為「一屍五命」。如今類似的效應也在民進黨台北市長候選人陳時中身上發酵，前立委郭正亮今(24日)在《大新聞大爆卦》節目表示，因為陳時中使得防疫議題高漲，連桃園市鄭運鵬、基隆市蔡適應、新北市林佳龍等市長候選人都受到傷害，甚至連國民黨高雄市長候選人柯志恩的氣勢也因為砲打中央而造起來，就是總統蔡英文決定提名陳時中的後果。

「我真的沒有看過這樣的候選人！」郭正亮強調，而且他還連帶會傷害到其他的候選人，因為你使得防疫議題高漲，那對不起，鄭運鵬也必須承受，蔡適應也必須承受，林佳龍也必須承受，至少北台灣，北台灣非常明顯。比方說柯志恩罵陳其邁的時候，氣勢造不起來，開始改罵中央、改罵民進黨，氣勢就開始造起來了，這個就是叫作外溢效應，就是你讓大家有一個共同焦點可以來罵。

郭正亮說，所以今年這個地方選舉最大的特徵，2018是韓流，2014是柯P，那個都是正向的力量，在帶動那個正向的改革浪潮。這次是倒過來，因為有陳時中參選，所以對防疫的批判變成全台灣主要的浪潮，至少北台灣啦，很顯然就是蔡英文決定要提名陳時中的後果。