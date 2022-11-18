台北市議員徐巧芯今臉書爆料，涉及至少4起槍擊案的威震集團董事長吳明達臉書上，可以看到民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長鄭文燦吃飯，要求陳時中說明與吳之間的關係。陳時受訪表示，不認識吳明達，「我同桌吃飯過的不知道有幾萬人」。

徐巧芯18日在臉書表示，威震集團董事長至少涉嫌4起槍擊案，甚至被捲入柬埔寨案，在他臉書上（已關閉），可以看到今年4月時，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，不亦樂乎。

陳時中說，「我同桌吃飯過的不知道有幾萬人」；他不認識這位董事長，此外，看起來徐巧芯跟吳比較熟，「她應該先解釋跟他的關係是什麼，我不認識這個人」；陳時中還說，徐巧芯應該認識比較多人吧，「我們認識的人她都認識」。

徐巧芯今質疑，威震集團董事長吳明達至少涉嫌四起槍擊案，和鄭文燦、陳時中曾同桌吃飯。陳時中競選總部今也還原說，陳時中是受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的慈善春酒晚宴，並不認識吳明達，陳時中當日還自掏腰包買了一幅畫做公益，在現場致詞致意、合照後即離開。

陳時中競總說，徐巧芯習慣性看到黑影就開槍、看圖說故事，各種爆料在事後其實都是烏龍爆料，例如徐巧芯誣指民進黨人士飯局有黑道、為「黑白共治」，然而經媒體查證後，證實並無此事，再次證明徐巧芯的發文又是一次烏龍爆料、惡意抹黑。呼籲徐巧芯停止只為搏取關注、炒聲量卻浪費社會資源的低劣惡質選舉手法。