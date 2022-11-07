農委會主委陳吉仲遭控過去的報告涉抄襲，陳認為這些指控不實，對國民黨北市議員張斯綱、桃園市議員參選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃提起自訴刑事誹謗罪，台北地方法院7日開庭調查後，12月26日傳訊張斯綱等人到庭說明。

張斯綱等人在今年9月29日以「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」舉行記者會，質疑陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，但陳吉仲認為張斯綱等人犯刑事誹謗罪，10月3日對張斯綱等3人提刑事自訴。

台北地院7日開調查庭，陳吉仲仲委任律師詹順貴、黃英哲出庭表示，因為凌濤在2022年10月1日、3日也在個人臉書談論此事，因此對其誹謗犯行追加自訴。

陳的律師說，張斯綱等人指控陳吉仲抄襲農業經濟叢刊，事實上，報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，陳吉仲是共同著作人，並未涉及抄襲。庭末，法官諭知將再傳訊張斯綱。