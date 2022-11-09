限量9萬份的「農遊券4.0」於11月4日上路，由於本次免抽籤，消費後登錄APP即可獲贈，昨日上午9萬份已被登錄一空，成效遠比農遊券3.0來好，農委會主委陳吉仲表示，假如順利爭取到經費，將再推「農遊券5.0」。

農委會為鼓勵全國民眾多選購台灣在地農漁產，推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動，自2022年11月4日起至2022年12月25日止，前往指定場域購買特定農漁產品，消費滿600元，完成農遊券APP發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，限量9萬份。

本次農遊券「挺在地，農漁GO購購」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產。

回首農委會今年8月份推出的30萬份「農遊券3.0」，最後民眾登錄張數僅3萬多張，佔比僅1成，因此以原先3.0的6000萬預算中剩餘部分辦理本次農遊券4.0加碼促銷，由於免抽籤加上消費滿額即可獲贈，僅僅5天9萬份就全數登錄完畢。

陳吉仲今(9)日出席「霧峰農會酒莊台北小巨蛋旗艦店開幕式」受訪表示，只要經費順利籌到並規劃盤點後，會再推「農遊券5.0」，至於是否會加入畜產品都會考慮，成本效益會再評估。