年底最大的購物節雙11已經開跑，宏碁今（3日）就在WirForce 2022上宣布今年的雙11狂熱購物節優惠，20日前首推Acer雙11神券，40款指定輕薄與效能桌機及筆電均能使用，享最高下殺5000元優惠，另外還有總價值百萬即享券、日本東京行等抽獎大放送，還帶來了全新宏碁首款裸視3D電競筆電15.6吋Predator Helios 300 SpatialLabs Edition，可支援超過50款以上最新或經典遊戲作品，輕鬆享受3D遊戲體驗，定價14萬9900元，即日於全台宏碁旗艦專售店與Acer Store網路商城開賣，同時開放實機體驗。

宏碁今（3日）也在WirForce 2022上舉辦「2022 亞太區Predator League 東京總決賽行前暨宏碁雙11購物節應援記者會」。（宏碁提供）

宏碁推出買Predator Helios 300、Triton 300電競筆電、Predator Orion 3000/5000/7000電競桌機指定款，登錄即送獨家限量Wirforce x Predator掠奪者款聯名外套。（宏碁提供）

今年宏碁就首度於雙11活動推出Acer雙11神券抽獎活動，在Acer x Predator LINE 官方頻道選定機種，擇全台宏碁旗艦專售店及燦坤或全國門市任一通路，即享3次抽獎機會，得獎者可以最低1萬1011元購入搭載第12代Intel Core處理器Acer電腦，共約40款機種供選擇，價差1000元到5000元不等，而買Predator Helios 300、Triton 300電競筆電、Predator Orion 3000/5000/7000電競桌機指定款，登錄即送獨家限量Wirforce x Predator掠奪者款聯名外套，買指定筆記型電腦及桌上型電腦機種，上網登錄再周周抽東京雙人來回機票及iPhone 14 Pro 256G。​

宏碁推出買Acer Nitro 5 AN515，定價4萬900元到5萬2900元，上網登錄可獲得500元即享券。（宏碁提供）

宏碁推出買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館渴望會館一日綠生活之旅雙人住宿券。（宏碁提供）

另外針對多款人氣筆電推出專屬優惠，包括買Swift 3/Swift 5輕薄系列、Aspire效能長銷款、TravelMate、Extensa及Chromebook商用筆電；以及熱賣型Aspire TC系列、電競款Nitro 50及Predator Orion指定桌機，上網登錄皆享有200元到500元不等的即享券，關注環保議題的消費者，更推出體驗方案，凡購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館渴望會館一日綠生活之旅雙人住宿券。