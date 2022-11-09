富邦媒（8454）2022《momo雙11超狂購物節》買氣爆棚，暖身慶於11月1日開跑至今，業績較去年同期成長突破兩成，更較日均業績成長超過兩倍，網購狂潮勢不可擋。

11月9日至11月11日即將迎來momo雙11活動最高潮，「組隊賺3.5％回饋」正強力募集中，截至目前隊伍數已較去年同期成長40％。

momo同時進行「雙11網友購物車大調查」，發現雙11期間網友鎖定高單價3C家電、囤貨王日用紙品、高回購美妝保健等，momo雙11絕對是清空購物車、與隊友力拼組隊賺高回饋的好時機。

而萬眾期待的重磅大獎「11份亞洲雙人來回機票」與「111份五星飯店住宿券」也將登場。還有SPORT b.購物袋、保溫瓶，1元起加購價就能享有精品級購物樂趣。momo卡友更享2,000大品牌最高回饋10％無上限好康。

消費者摩拳擦掌搶購好物。根據「2022雙11網友購物車（網友回文總數2,551則）」大調查，趁著雙11的活動加持、深度優惠，消費者優先搶買平日躊躇難下訂的高單家電，像是大型家電中呼聲前三高的大尺寸電視、烘衣機、冰箱，還有小型家電中的人氣三寶吸塵器、掃地機器人、氣炸鍋等。

而高回購率的衛生紙、廚房紙巾等日用紙品，或是精華液、乳液、底妝、葉黃素等美妝保健品等都是雙11必囤商品。Apple年度新機iPhone 14也是許多網友指名下手的目標。

momo雙11呼聲超高的「組團賺3.5％回饋」神隊友現正召集中，11月10日前揪齊身邊的剁手好友完成組隊，凡11月11日當日團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定七大門檻即享最高3.5％回饋，全團成員皆刷momo卡並共同累積消費滿11,111元，還可瓜分1,111元momo幣加碼獎勵。

此外，興勤號召隊友的主揪人也有福了，凡個人累積消費需滿1,111元以上，且隊伍總消費30,000元以上（隊伍需達3人以上），還能享有「主揪獨享獎」150元momo幣，其餘成員也可獲「成團消費獎」50元momo幣。

這次富邦媒雙11檔期祭出大獎「亞洲雙人來回機票&五星飯店住宿券」。