民進黨昨（12）日晚間在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，台北市長參選人陳時中在台上喊話「1屆補8年」，對此，有網友痛批「這種唬爛話也講得出來」。

陳時中昨表示，台北市過去24年，國民黨有16年機會去拚，大家覺得不滿意；給柯文哲8年，結果都失望了，他只想選總統。陳時中表示，他們沒有要做就讓他來，因為市長可以改變城市命運，高雄市長陳其邁說要用2年補4年，陳則懇請大家給他機會，讓他能「1屆補8年」。

另外，陳時中也有感而發指出，選舉不能選到人性都不見，不該為短期選舉利益挑動仇恨，他更哽咽地說「我的字典裡面沒有仇恨，沒想到這次選舉上大家仇恨我，我心裡上覺得很痛」。

針對陳時中這番話，許多網友不買單並砲轟「1屆補8年這種唬爛話也講得出來」、「鬼話連篇」、「餓了8年，一次補回來」、「敗選再來哽咽」、「疫情死這麼多人都沒看他掉過一滴淚」。