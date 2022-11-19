選前超級星期六，力拼連任的國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今(19)晚前進東半島，在新市鬧區舉辦懇託感恩造勢晚會，現場湧進逾3000人搖旗支持大喊凍蒜，場面熱烈；知名媒體人趙少康與現任台北市議員徐巧芯都跨海來金門力挺站台，也讓楊鎮浯信心大增，直言一定能繼續守住金門這片藍天，為鄉親再拚4年。

楊鎮浯今晚的造勢晚會現場湧進逾3000人搖旗支持大喊凍蒜，震耳聲響連隔壁村庄都能清楚聽見。(圖／楊鎮浯競選辦公室提供)

楊鎮浯今晚的造勢晚會包含立法院女戰神陳玉珍、中國廣播公司董事長趙少康、台北市議員徐巧芯等人都將專程來抵達現場力挺楊鎮浯，各級黨內候選人也都參與增加曝光度，爭取選民支持。其他包括縣籍金曲獎歌王流氓阿德、Candy Girl與多個社區舞蹈團體輪番上陣精彩演出，為緊張的選戰氣氛增添不少歡樂氣息。

多個舞蹈團體輪番上陣精彩演出，為緊張的選戰氣氛增添不少歡樂氣息。(于家麒攝)

823砲戰時期曾來過金門趙少康指出，兩岸交流是降低衝突最有效的方法，如今小三通受阻、大三通也限縮，去北京機票比去日本東京還貴，都是民進黨為了「1126」這場選舉，不讓選民回來投票，所以國民黨更應團結合作，給民進黨一個教訓。

金門縣籍金曲獎歌王流氓阿德也現身演唱了多首經典歌曲，位力拼連任的楊鎮浯加油打氣。(于家麒攝)

趙少康也指出，金酒公司是金門的經濟命脈，沒想到之前竟然有人把核心的酒麴偷偷運往中國東北，對不起金門鄉親，所以呼籲大家睜大眼睛，一定要選出清廉與正直的縣長，讓金門繼續擁有最清澈的藍天。

知名媒體人趙少康跨海力挺楊鎮浯，呼籲一定要選出清廉與正直的縣長，讓金門繼續擁有最清澈的藍天。(于家麒攝)

台北市議員徐巧芯說，民進黨在金門雖然沒有提名縣長候選人，卻偷偷跟某候選人配合，金門鄉親絕對不能讓民進黨的陰謀得逞。金門不能輸，不能讓民進黨稱心如意，一定要讓國民黨的楊鎮浯連任縣長，讓民進黨看到金門的團結，金門的骨氣。

台北市議員徐巧芯(左5)特別飛抵金門為楊鎮浯站台，要讓民進黨看到金門的團結與骨氣。(于家麒攝)

立委陳玉珍提到，民進黨把小三通當成籌碼，絕對不會在選前開放而影響選情，根本不把金門的生存權益看在眼裡。陳玉珍也當場要求楊鎮浯，在連任之後所有鄉親的福利絕不能縮水，同時要馬上爭取小三通復航，否則一定帶頭罷免楊鎮浯。

金門女戰神陳玉珍當場要求楊鎮浯，在連任之後鄉親的福利絕不能縮水，同時要馬上爭取小三通復航，否則一定帶頭罷免他。(于家麒攝)

楊鎮浯在支持者的夾道簇擁下壓軸進場，首先強調連任之後，社會福利不會縮水，楊鎮浯說過去三年受到新冠疫情衝擊，收入減少、支出增加，除了防疫，縣府還加強疏困與振興經濟，這麼苦的日子都撐了過來，鄉親的福利完全都沒有打折扣，而且小三通復航在即，前景一片看好，各項福利只會多、不會少。

楊鎮浯拿出各項政績保證金門只會愈來愈好，懇請鄉親能繼續支持他連任，為金門的未來再拚4年。(于家麒攝)

楊鎮浯接著聚焦在金酒與天福的合作案，他表示這是一項「強強聯手」的商業合作案，台灣驕傲的金酒透過天福集團的通路，已逐漸打開了大陸市場，而這4年的營業額是更前一任的2.55倍。楊鎮浯強調，只要不違背4大原則「不違法、不出賣金酒利益、能創造金酒利潤、能依市場現況與時俱進調整合作內容」，他絕對支持金酒專業團隊的決定。

楊鎮浯指出，過去4年各項縣政順利推展，金門大橋已經完工通車、水頭港旅服中心已回到正軌，停車場等重大建設一一落實，環保永續工作屢屢得獎，縣府團隊認真地繳出一張漂亮的成績。特別是「顧老、扶幼、助青年」等多項社會福利工作，更是讓老人家安心、年輕人放心、小朋友開心。

楊鎮浯最後還公布最新的數據說，金門機場今(2022)年的載客數已近135萬，較去年同期的97萬足止增加約38萬人次，暑假後更是去年同期的兩倍，而且自由行的比例也提高，顯示金門的觀光也走在對的路上，愈來愈好。所以懇請金門鄉親能繼續支持，讓他能順利連任，為金門的未來再拚4年。