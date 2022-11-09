義大皇家酒店5天快閃活動，月底前入住升等住摩天輪景觀房、送摩天輪券。(義大皇家酒店提供)

台中震大金鬰金香酒店推出姓名對對碰活動，對中3字可享免費住宿和早餐。(震大金鬰金香酒店提供)

「震大金鬰金香酒店」試營運期間，平日自助早午餐每人優惠價450元加1成。 (震大金鬰金香酒店提供)

消費者都知道每年11月的雙十一購物節檔期可以搶便宜，疫情漸緩，旅遊業開始復甦，瞄準雙11商機，高雄義大皇家酒店推出限時5天快閃活動，四人同行，每人1111元起，月底前入住升等摩天輪景觀房、送摩天輪券。台中「震大金鬰金香酒店」(Golden Tulip Hotel)祭出多種專屬優惠，姓名對中「震、大、金、鬱、金、香」者，最多可享免費住宿和早餐；即使名字都沒有中，還有下殺45折的「環保住房專案」。

義大皇家酒店雙11快閃 月底入住升等摩天輪房

南台灣渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店，喜迎雙11購物節，11／11起至11／15止，業者推出限時5天的快閃活動，民眾透過飯店官網訂房，12／30前，選擇週日至週五住宿雅緻家庭房一晚，包含翌日自助式早餐，四人同行，原價要1萬多元，優惠價每人1111元起，1成服務費另計，本專案需4人成行。

此外，如果在11／30前入住，可再享有早鳥優惠，房型免費升等為摩天輪景觀房，在房內就可近距離看見摩天輪，還享有二張大床的豪華家庭房禮遇，加贈義大世界摩天輪搭乘券，每日限量10間。

台中海線國際品牌飯店 對中名字免費住一晚

台中海線首家國際品牌「震大金鬰金香酒店」，今(9)日試營運，適逢雙11，業者祭出多項專屬優惠攬客，即日起到11／30，名字對中「震、大、金、鬱、金、香」任一字，住客可延至下午2點退房；對中任兩個字可享房型升等；任三個字享免費住房一晚，加贈兩客早餐。即使名字都沒有中，12／31前還有「環保住房專案」，原價8000元的經典客房，下殺至3588元，優惠直逼45折；一泊二食專案包含金牌主廚雙人餐酒晚餐，'則只需4588元起。

此外，「震大金鬰金香酒店」的一大亮點就是房客早餐全面升等早午餐服務，在試營運期間也推出優惠，11／31前，平日自助早午餐每人優惠價450元加1成，再享4人同行1人免費好康。