不知不覺11月已經過完一半，小孟老師在臉書上運勢專欄特別點名，天蠍座、天秤座、摩羯座、射手座11月下半個月的財運非常旺盛，不但有貴人幫助，還可以嘗試投資，會有意想不到的收穫。

▍第四名：天蠍座

在下半月，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為事業帶來財運，所謂家和萬事興、人心齊泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手。

▍第三名：天秤座

天秤座下半月會得到伴侶的協助，帶來不少幫助，事業上或需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，而且偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽進場試試手氣。

▍第二名：摩羯座

下半月會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，下半月要理性才能賺得更多，若有投資可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

▍第一名：射手座

射手座有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉可多留意，有機會遇到對事業有幫助的客戶，間接提升財運。