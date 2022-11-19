愛情從來沒有道理可言，有些人平時膽小如鼠，一旦談戀愛彷彿變了一個人，勇敢追愛不害臊；但也有人越是喜歡一個人，就越愛反著來，甚至喜歡說反話，讓另一半一頭霧水。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，面對愛情最口是心非，表面嫌棄但心裡卻在意的不得了。

▍天蠍座

天蠍座是典型的刀子嘴豆腐心，他們往往言詞犀利、一針見血，談戀愛時一旦意見不合就會開始放狠話，讓對方誤以為沒有轉圜的餘地，但其實天蠍座只是在試探，只要另一半哄一下，他們就會放下自己的傲嬌，展現溫情的一面。

▍雙魚座

雙魚座對於愛情有著不切實際的幻想，談戀愛時也有不少浪漫心思和撩人手段，撒嬌對他們來說更是易如反掌。但是因為將感情看得太重，雙魚座經常陷入患得患失的狀態，容易因為一件小事就變得情緒化，總是用反話來表達自己的在乎，甚至故意示弱，激起另一半的惻隱之心。

▍金牛座

土象星座內斂的性格在金牛座身上發揮的淋漓盡致，尤其是面對愛情，考慮的問題太多，讓金牛座顯得格外猶豫不決，想和對方交往，但是又擔心以後分手會有多難過，一方面又控制不住自己澎湃的情感，忽冷忽熱的態度讓心儀對象無所適從，最終把人越推越遠。