每個人對周遭的人多少都會有點戒心，害怕不必要的麻煩惹禍上身，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、天蠍座、巨蟹座戒備心強，不想被人看穿，這樣會讓他們很沒安全感，因此會把自己的生活圈保護的得非常好。

▍金牛座

做事有自己步調的金牛座，不喜歡別人亂了自己的節奏，尤其是對意見多，喜歡指指點點的人，更是有戒心，安安穩穩的過日子，是他們的生活態度，跟人講太多自己的私事，既沒幫助，說不定還會招惹沒必要的建議，總是把自己的生活圈護得好好的，沒必要的麻煩不去惹，認識的人越單純越好。

▍天蠍座

注重隱私，不喜歡跟人聊私事的天蠍座，總是小心翼翼地隱藏情緒，不管好的還是壞的，通通都會掩藏好，除非對方是信得過的熟人，他們不喜歡有什麼事被別人看穿、看透，那會很沒安全感，所以能偽裝就偽裝，假裝一切沒發生過，容易給人一種難以親近的感覺。

▍巨蟹座

想得多，内心經常上演小劇場，但外表看不出來的巨蟹座，即使內心已是波濤洶湧，仍能表現出超級淡定的樣子，他們很在乎安全感，要很信任一個人，需要經過不少的相處時間及磨合，他們也害怕交友不慎，給自己帶來不必要的麻煩，所以經常是少說話，少應酬，去哪裡都要有熟人在場。