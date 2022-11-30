美國晶片設計市占萎縮 SIA籲政府加強投資 22:332022/11/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國半導體產業協會（SIA）與波士頓顧問集團示警，近年美國晶片設計收入市占萎縮，由2015年的逾五成降至2021年的46％，到了2030年恐跌至36％。SIA呼籲政府在2030年前對半導體設計與研發投資200至300億美元，以維持美國的領導優勢。 合庫銀挺文化青創產業 辦新契機研討會 我第三季IC業產值 1.2435兆再創新高 熱門股－美時 外資力挺多頭氣盛 #SIA #美國晶片 #市占 #萎縮 #加強投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13類高科技市占增 供應鏈難脫中 04:102022/11/24 產業財經 孕婦流產超自責 暖醫1句話逼哭眾人：機率比出車禍更高 22:302022/11/29 生活 拜登圍殺陸晶片 美3大巨頭重傷！她1句話讓業者心涼了 18:362022/11/05 財經 DigiAsia 2022大會在台北 重磅數位行銷大師共譜「Web3 Rhapsody狂想曲」 15:272022/11/17 新消息 西方制裁衝擊 俄羅斯第3季GDP萎縮4%陷入經濟衰退 05:502022/11/17 國際 宏碁電競PC 稱霸澳洲市占 17:142022/11/20 財經 日本上季經濟衰退 近4季來首見萎縮 13:122022/11/15 財經 《電腦設備》這產品太搶眼+外資連買 宏碁周K3紅 14:092022/11/18 財經 宏碁華碩 印度版圖逆揚 04:102022/11/21 證券．權證 《國際經濟》俄9月GDP年減5% 今年估萎縮2.9% 13:542022/11/03 財經 華爾街今年獎金 最多減四成 04:102022/11/28 全球財經 受惠血癌用藥在美上市 美時前十月每股賺8.41元 04:102022/11/25 證券．權證 新北耶誕城登場 Asia49端歲末饗宴 04:102022/11/13 產業特刊 陸10月信貸萎縮 遜於預期 04:102022/11/11 全球財經 歐元區11月PMI 連五月萎縮 04:102022/11/24 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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