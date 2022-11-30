美國半導體產業協會（SIA）與波士頓顧問集團示警，近年美國晶片設計收入市占萎縮，由2015年的逾五成降至2021年的46％，到了2030年恐跌至36％。SIA呼籲政府在2030年前對半導體設計與研發投資200至300億美元，以維持美國的領導優勢。