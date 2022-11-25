再過5天即將來到12月份，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上公布本周末運勢，並且也提醒12星座注意事項，其中雙子座需注意另一半的情緒感受，如不好好處理，可能會引來爭吵，巨蟹座則要注意健康問題，需關注身體發出的警訊，另外水瓶座周末要注意安全和隱私問題，否則會造成嚴重的後果。

▍牡羊座(11月25日~11月27日)

在守護星逆行的時候，牡羊座溝通表達要特別注意情緒問題，由於最近情緒焦慮、煩躁，容易借勢藉端宣洩內心的各種煩惱、壓力，不了解的人，可能會掃到情緒風暴，本週末要轉換心情，建議去戶外走走，曬曬太陽、吹吹風都好。

▍金牛座(11月25日~11月27日)

這時的金牛座是偏財運的最佳時刻，建議想要試試手氣的朋友，可以換一家彩券行，買幾張彩票試試看運氣，另外，最近的愛情運，走的是乾柴烈火直接感受，需要另外一半狠狠地抱在懷裡，宣洩最近心情的各種煩惱不安。

▍雙子座(11月25日~11月27日)

雙子座渴望跟情人一起共度週末時光，如果放假可以跟情人一起約會、聊天、吃飯，那麼內心的各種不安定與猜忌將瞬間得到消除，但如果情人藉故又不能見面、又不能通話聊天，這時內心的焦慮、不滿、不平衡、不開心將瞬間爆表，非跟對方好好理論不可。

▍巨蟹座(11月25日~11月27日)

巨蟹座需多注意自己的健康與睡眠，最近就是因為睡太少，才覺得自己的身體出現嚴重疲勞和反覆上火的發炎反應，如果眼睛、耳朵、牙齒、喉嚨有紅腫痛癢的狀況，這時不要忽視健康的根本問題，就是免疫力下降了，要多休息、補充營養。

▍獅子座(11月25日~11月27日)

這時的獅子座可以讓身體休息、讓情緒得到快樂的最佳時機，這個週末如果有音樂、藝術和文化類型的展覽，都適合參加，簡單來說，哪裡快樂、人多就往那裡去。

▍處女座(11月25日~11月27日)

處女座的生活重心是擺在家人、家庭身上，會用心感受家人的情緒和一切需求，也漸漸清楚了自己在家庭中的使命，就是為了這個家，撐起一片天，只要可以為家人遮風避雨，再多的辛苦和付出都甘之如飴。

▍天秤座(11月25日~11月27日)

這時的天秤座心情有一種想逃離家庭的感覺，這樣的衝動，其實只是想要換個心情，因為每天面對柴米油鹽醬醋茶的生活模式，已經把體力、精神、及對生活的熱情消耗殆盡，現在只需要一個獨立、獨處的空間放空思緒。

▍天蠍座(11月25日~11月27日)

天蠍座如果有情人的話，建議應該一起好好共度週末時光，在寒冷的季節，體貼與關心，是一種可以讓人內心溫暖的能量，這個週末，跟情人約會不需要去計較金錢和誰付出多，重要的是，兩個人的相遇和相處，彼此都開心。

▍射手座(11月25日~11月27日)

射手座在過生日的時候，心情是最快樂的，這種愉快的感覺，單單是自己覺得輕鬆享樂，更重要的是，家人的團聚、家人的陪伴，這種支持的愛與溫暖，對他們來說，一切的努力和付出都是價值的。

▍摩羯座(11月25日~11月27日)

這時的摩羯座感覺到內心有一些煩惱和焦慮不安，一部分是自己造成的，另一部分是為別人擔心，別看平常冷漠、孤單，習慣寂寞，但其實他們是一個內心很溫暖的人，尤其不忍心讓身邊的朋友、家人受苦、難過，只要對方需要幫忙，不管出錢出力，都願意付出。

▍水瓶座(11月25日~11月27日)

水瓶座在守護星逆行的時候，需注意交通安全、注意手機隱私、個人資料安全，因為稍有不慎，帳號、密碼如果被人盜取，會發生嚴重後果，最近交朋友，對方的人品需要仔細評估，不是所有志同道合的朋友，都是良師益友，小心被不良朋友陷害了。

▍雙魚座(11月25日~11月27日)

雙魚座受到守護星逆行的影響，最近要注意酒癮和各種食物成癮的現象，例如吃宵夜、吃甜食、喝奶茶，攝取過多的糖分、澱粉，對體重控制而言，是一個嚴重的負擔和考驗，如果覺得最近一段時間，情緒時好時壞，建議安排旅行，讓身心都得到最佳的休息與淨化、排毒。