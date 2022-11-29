在愛情中難免會有爭吵，有些人生氣時會直接讓對方知道，有些人則是會生悶氣，要知道每個人生氣的反應，才不會傻傻的對方生氣還不知道，《星座好朋友》運勢專欄指出，12星座在發脾氣時，會讓人感覺非常可怕，其中雙子座講話會非常尖酸刻薄，讓你遍體鱗傷，另外摩羯座會使用冷暴力的方式，這種若有似無的憤怒是最讓人難受的。

▍牡羊座

牡羊座發起脾氣來真的是口不擇言，有什麼不滿都會直接說出口，而且絲毫不掩飾，雖然脾氣來得快去得快，但傷人的話說出口就很難收回了。

▍金牛座

金牛座本身就是一個非常會忍耐的星座，所以就算是真的很氣，也有辦法壓制住自己，不過雖然脾氣控制住了，卻也會對你冷淡許多。

▍雙子座

雙子座不會輕易的動怒，不過卻非常的會諷刺，只要惹到雙子座，他們就會笑著講尖酸刻薄的話，這種笑裡藏刀的攻擊力，可是比任何人都可怕。

▍巨蟹座

巨蟹座平常是很溫柔的，但是一發起脾氣來那真的是哄不住啊，要知道越是溫柔的人，脾氣來時就越是可怕。

▍獅子座

獅子座的個性是比較火爆一點的，發起脾氣來當然也沒有在客氣的，而且他們講話通常比較大聲，通常會嚇的對方心驚膽跳的。

▍處女座

處女座的脾氣可是很大的，而且一氣起來說出來的話真的是尖酸刻薄到不行，如果對方的心臟不夠強大，真的是很容易就會走心。

▍天秤座

天秤座非常注重自己的形象，也很少發脾氣，當他們真的動怒了，也只會冷冷的看一眼，告訴自己，別為了那些不重要的人壞了自己的修養。

▍天蠍座

天蠍座的脾氣可是最讓人猜不透的，表面上好像原諒、不計較，心裡其實早就在計畫報復，他們不會馬上對你怎樣，但是未來可都要小心防範。

▍射手座

射手座發起脾氣來那真的是火山爆發，他們個性比較直，有什麼不開心就會直接發洩出來，雖然很恐怖，但是脾氣過了就又是原本好好的他們了。

▍摩羯座

摩羯座發起脾氣就會冷暴力，這種若有似無的憤怒才是最讓人難受的，雖然沒有對你造成直接的傷害，卻是可怕的報復。

▍水瓶座

水瓶座發起脾氣來絕對會拗到底，跟他們道歉也不是，等待氣消也不是，反正他們就是一股腦的氣著，讓你不知道如何是好。

▍雙魚座

雙魚座看似溫和，但是發起脾氣來卻不是省油的燈，最可怕的是他們會結合眾人的力量，就是要營造出對方是壞人的形象，讓你一世英明全毀。