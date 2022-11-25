在相處中，是否覺得跟某星座在談戀愛時非常的累，心中會想說，再也不要重蹈覆轍來折磨自己，《科技紫微網》運勢專欄指出，處女座、天蠍座、水瓶座、摩羯座相愛雖然甜蜜，卻非常痛苦，因他們的個性讓人猜不透，時常讓另一半像雲霄飛車般那樣忐忑不安。

▍第四名：處女座

外熱內冷的處女座，絕不是悶葫蘆，接話回應都在行，只是一開口就會忍不住碎碎念，能想到的任何事情都可以嫌棄，然而，吵架的時候本來就該講清楚、說明白，他們卻常以冷暴力對待另一半，這樣的處女座在相處上讓人心累。

▍第三名：天蠍座

在感情裡很霸道，佔有慾強，剛開始或許愛得如膠似漆，時間一久，口齒伶俐與強詞奪理的一面就會顯現出來，這時會讓另一半感到他們做任何事情都是對的，沒有談判的空間，對你好一點是珍貴，對你差一點是磨練，談場戀愛像搭雲霄飛車，怎能不累。

▍第二名：水瓶座

博愛的水瓶座，感覺上應該是個好相處的情人才對，但是水瓶座那獨特的思考步調卻讓人不易跟上，他們太過我行我素，一下要做這個、一下又做另一件事，好不容易做的決定，過一會又推翻了，想要穩定交往的情人當然會感到心好累。

▍第一名：摩羯座

務實堅定、腳踏實地，在婚姻市場或許是一大利基，但在戀愛階段不僅不夠浪漫，還顯得有點現實，而且他們會希望情人跟自己一起充實自我，努力的苦其心志、勞其筋骨，相處起來太累似乎已是預料中的事了。