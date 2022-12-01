大多數的人都不希望，自己最脆弱的一面被人看見，因此選擇隱藏自我，所以有些人看似很有自信，生活卻過得比別人還抑鬱。《搜狐網》近日分享3個頭腦聰明，外表看似光鮮亮麗，但卻容易想得太多，生活過得並不快活。

1、 水瓶座

水瓶座腦筋轉得很快，許多人都認為他們很聰明，因此他們不管做什麼，都容易受到矚目，獲得眾人讚賞，儘管外表看似光鮮亮麗，但他們卻過得不快活，生活非常壓抑，而且他們頭腦好，不管面對什麼事，總是比別人看到的還多，同樣也會想到更多，有時又很鑽牛角尖，導致他們越陷越深，甚至走不出自己的煩惱。

2、 摩羯座

摩羯座很聰明，但不善言辭，表現沉穩不聒噪，給人睿智的印象，甚至有人認為他們的城府很深，但也因摩羯座的智商高，想法超越同齡人，在事業上頗有成就，因此產生優越感，但他們有時想得太多，也難免有負面想法，擔心自己有一天會失敗，因此不斷給予自己壓力，壓抑到喘不過氣，出現抑鬱的狀況。

3、獅子座

獅子座個性霸氣，無時無刻都散發自信，腦筋動得很快，在工作上往往都能獲得成就，雖然他們外表看似很強大，但內心卻有些抑鬱，獅子座非常愛好面子，甚至很喜歡比較，總是希望自己比別人或過去還要好，另外獅子座內心其實也很脆弱，每當夜深人靜時，他們就會胡思亂想，還可能出現失眠、抑鬱等問題。