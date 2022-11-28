如果在職場上敷衍了事，馬馬虎虎的態度，就很容易出差錯，並會給人不可靠的感覺，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、處女座、金牛座在做事情時一定會抱著認真的態度去對待，因無法忍受一點瑕疵，所以不管花多少時間，都一定會做到最完美。

▍摩羯座

只要是分內的事，摩羯座一定會抱著認真的態度去對待，不管花多少時間，費多少心思，都一定要完成，他們的自我要求高，無需旁人提醒，就會把該做的事做完，他們做事不會只做一半，一定堅持到底。

▍處女座

事事追求完美的處女座，對細節的關注，已經到了讓人驚嘆的地步，他們做事總是認真負責，相當可靠，不用旁人提醒、督促，他們就會很自律地把手頭的每一件事情做好、做到位，有一點瑕疵，他們都無法忍受，可以說是典型的細節控，在工作上很少出差錯。

▍金牛座

金牛座一直都是屬於務實的類型，做事向來走平穩、踏實的路線，不僅認真、細心，而且有專注力與韌性，他們有自己的做事步調跟時間表，只要不打擾他們，他們在工作中極少會出差錯。