每個人的交友方式都不一樣，有些人會非常熱情地和朋友聯絡，每天都要和對方聊天、談心，但也有人喜歡「淡如水」的感情，除非朋友來找他們，否則他們絕對不會主動和對方聯繫。命理網站「星座上上簽」分享，摩羯座、金牛座和水瓶座的人，在社交方面比較被動，從來不會主動聯絡別人。

1、摩羯座

摩羯座自尊心比較強，個性也比較內斂，不太擅長表達真心，有時候心裡是這樣想的，但說出口的話就是很生硬不討喜，久而久之他們就變得不愛溝通，覺得解釋太麻煩，他們自然也不太會主動聯絡朋友，而且摩羯座非常有耐性，如果和他們比賽誰先主動，肯定不會是他們先。

2、金牛座

金牛座很害怕自作多情，他們並不是有自信的人，如果陷入負面情緒，就會變得很自卑，所以即便心中有牽腸掛肚的對象，他們也不會主動聯絡對方；除此之外，金牛座屬於外冷內熱的類型，如果和他們不熟悉、認識時間不夠久，就只能看得到他們冷冰冰的那一面。

3、水瓶座

水瓶座雖然不像摩羯座、金牛座一樣，給人一種強烈的被動感，因為他們平常都滿隨和客氣的，溝通上不太會有問題，但仔細觀察就會發現，他們幾乎不會主動聯絡別人，就算是社交，通常也是別人接近他們居多，如果聊得來就會試著相處，如果對方不主動聯絡，他們也就自然而然放棄了。