2022年即將邁入尾聲，許多人希望明年能迎來更好的發展，對此，塔羅牌老師艾菲爾點名4大星座擁有超強運，除了有貴人相助，也有機會被挖角到夢寐以求的職位，投資上也有意外之財。

▍第4名：獅子座，貴人鼎力相助

2023年3月下旬，冥王星進駐獅子座的關係宮位，接著5月中旬木星照亮你的事業宮位，不少獅子座在工作中會遇見可遇不可求的貴人，給予你職涯上很關鍵的提點，尤其是與你互動密切的工作夥伴，讓你有機會突破工作瓶頸、做出有別以往的選擇，事業突飛猛進，名望聲量也跟著水漲船高。

既然事業工作的部分大放異彩，連帶的正財也會有相同漲幅的成長，在投資股票丶房地產丶買賣貨幣方面可以多加研究，很會就能累積一筆可觀的財富。

▍第3名：雙魚座，積極精進技能

2023年雙魚座將會在農曆年間，迎來新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，3月下旬火星進入創意宮位，你的工作能力在這個時候特別出眾，身邊人脈也特別的挺你，加上過往不斷精進工作技能，面對任何人事物都保持積極正向的態度，因此有機會被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。

建議5月中旬之前多增加自己的工作實力，並且嘗試投資理財，2023年你不但可以取得工作上的成就，就連財運方面也能大放異彩。

▍第2名：射手座，創意帶來財富

2023年射手座的守護星木星先於3月上旬與金星合相在你的創意宮位，隨後在5月中旬進入到工作宮位，這時候的你在工作中能跳脫過往思維，選擇一些從沒有人嘗試的選項，在負責的項目上加入創意，為你取得前瞻性的好成績，一時之間你會變身為領域中的佼佼者。從現在開始，不妨思考一下在你的工作裡，還有哪些地方可以精進相關的技能，有時間也可以多參加新創相關聚會，讓你的思維保持在流動的狀態，創意也會隨之而來。

由於你的眼光獨到，能夠比他人早一步嗅到金錢的味道，客制化的服務項目是你增加收入的特點之一，而收入增加的部分則可以用來投資，用錢滾錢的方式將財富吸引到身邊來。

▍第1名：處女座，變通創業有路

2023年1月13日火星在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮，並且在3月中旬合相金星。你的事業會面臨一些變動，若你已經受夠過去總是不得志的心情，趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以全新的學習心態，把自己的視野與技能都往上提高層次；或是身邊的資源到位，你又想自己當老闆的話，自行創業也是不錯的選項，而你也會吸引不錯的合作夥伴，擺脫為人打工的日子，自己做主。

財運方面則是會有投資的項目獲利、他人饋贈的禮物、紅包也多，或是另一半給的財產，甚至是申請貸款都能通過，而這些錢除了部分存入帳戶之外，也讓錢保持在流動的狀態，才會有出又有入。