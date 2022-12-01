一個人的生活品質其實很重要，如果人生很多時間都在忙碌，沒有適時的充電放鬆，久了身心便會出現問題，《旺好運》運勢專欄指出，牡羊座、摩羯座、金牛座總是過於操勞，因常常把重責大任扛在肩膀上，壓得自己喘不過氣，最後賠上了健康。

▍第三名：牡羊座

牡羊座本身比較隨心所欲，而且性格也很直爽討喜，但也因為過於樂觀，導致很多時候做任何事情都沒經過三思，最後卻一團亂還要收拾，把一件簡單的事情變得複雜，最後累到的是自己。

▍第二名：摩羯座

摩羯座性格理性又執著，而且在各個方面都很有能力，所以很多重責大任託付給他們都不必擔心太多，但在這之中就會產生各種壓力，常常把自己搞得喘不過氣來，也不向別人求助，久了就變成了一種病態。

▍第一名：金牛座

金牛座雖然平時生活簡單且踏實，但其實蠻苦命的，因為他們總是在為了生計忙碌，加上又有很強烈的責任感，時常把自己搞得身心俱疲，最後雖然有賺到錢，但也賠了自己的健康。