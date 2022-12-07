中國國務委員兼外長王毅7日在第18屆「北京一東京論壇」開幕式上發表視訊致辭。他在會中提出5點建議，並強調，歷史、台灣等重大敏感問題涉及中日關係政治根基，尤其要重信守諾、妥善處之，確保不動搖、不越線。

王毅指出，不久前，習近平主席與岸田文雄首相在曼谷亞太經合組織領導人非正式會議期間舉行首次會晤。雙方一致認為，中日關係的重要性沒有變，也不會變，願共同努力，致力於構建契合新時代要求的中日關係。

他提出5點建議表明，中日要以信相交，堅守政治承諾。恪守信義，是中日交往中永遠不會過時、永遠都要銘記的原則。雙方要堅守四個政治文件中確立的各項承諾，切實將「互為合作夥伴、互不構成威脅」這一政治共識體現到政策上，落實到行動中。歷史、台灣等重大敏感問題涉及兩國關係政治根基，尤其要重信守諾、妥善處之，確保不動搖、不越線。

其次，中日要相互成就，堅持合作共贏。中日經貿合作本質上是互利的，這是市場規則與各自需求共同作用的結果。中國將推動高品質發展、擴大高水準開放、構建新發展格局。歡迎日方分享由此產生的巨大機遇，推動兩國持續共同發展繁榮。

王毅還稱，中日要以誠相待，致力和平共處。鄰里關係不應被捲入陣營對抗的窠臼，更不應陷入零和博弈的陷阱。對於雙方之間存在的分歧，應當遵循已有的共識妥善處理，並不斷尋求達成更多新的共識。

他還表明，中日要以心相交，厚植友好根基，呼籲雙方要乘勢而上，推進友好交流，改善國民感情；中日還要堅持原則，維護公道正義。一時強弱在於力，千秋勝負在於理。中日作為亞洲和世界重要國家，要肩負起應盡責任，加強溝通協調，踐行真正的多邊主義，促進地區和平穩定和區域融合發展，共同應對層出不窮的全球性挑戰。