半導體龍頭大廠台積電赴美設廠、舉辦移機典禮，引起話題。經濟部長王美花7日表示，台積電在台灣的三奈米已經量產、兩奈米積極在竹科寶山二期整地、未來還有中科新用地，政府這邊也為一奈米積極在龍潭三期展開規劃，相信在完整的供應鏈體系下，台灣仍會是台積電最重要的生產基地。

王美花7日出席立法院經濟委員會，會前被問到台積電相關議題。針對台積電在美設廠，外界擔心先進技術會外流，王美花表示，對台積電而言，know how、專利都是最重要的保護，台積電對營業秘密的保護，在全球是最值得驕傲的事情，而且這麼久以來、對營業秘密的保護絕對沒有問題。

業界反映在美國設廠、不管是人才或是勞動力，都是比較難取得的相關資源。王美花指出，相關人才部分，不管是在台灣或美國都會碰到一樣的議題，這也是台積電也要去克服的，但如果需要跟官方溝通的時候，我們也會協助台積電跟相關政府溝通，不過從這裡也可以看出來，台灣的供應鏈、人才都是台灣的強項。