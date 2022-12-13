台積電在美國加碼設廠討論度爆表，外資圈一面看好有助消弭客戶對地緣政治擔憂，對台積電財務預期調整也成關注焦點，雖然明年每股稅後純益（EPS）衰退漸成共識，但機構法人攜手著眼2024年獲利反彈，高盛、匯豐接連調升股價預期，先「升」奪人氣勢十足。

匯豐證券認為，儘管近期終端需求減弱與毛利率疑慮猶存，但強調這些利空都已廣為市場知悉，隨台積電加碼美國投資，確認台積電擴張計畫不變，也有助化解投資者對地緣政治的憂心，最新決定將推測合理股價由低檔的445元，拉升至580元，給予「買進」投資評等。高盛證券近期也才將台積電股價預期由550元，提高到600元。

匯豐進一步預測，台積電明年第一、第二季營收將分別季減15％與3％，比市場估計值更差一些，惟營收衰退利空應已反應在股價上。

匯豐提醒，除了智慧機與PC需求低落，不能排除其他終端應用如：資料中心、工業用或車用需求轉差的可能性，這恐使半導體產業下行循環表現更差。不過，萬一出現上述悲觀情形，台積電仍有辦法憑藉技術領先與更多樣化的製程，繳出比同業更優異的表現，同時，考量台積電在先進製程的獨占優勢，成功向客戶漲價的可能性也會更高。