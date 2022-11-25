倒數36天即將迎來2023年，每個人都希望離訂下的目標更接近，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名4星座，雙子座、水瓶座、處女座、雙魚座在年底前做任何事情能夠心想事成，其中水瓶座在事業上的辛苦付出終於得到收穫，同時也帶動財運發展，另外處女座桃花運非常的旺，將會有好的成果。

▍第四名：雙子座

隨著木星進入事業宮，雙子座就像開外掛一般，鋒芒畢露丶氣勢全開，簡直就是雙子的舞台，若對自己的未來人生丶事業有規劃丶或是打算轉換跑道者，現在就是最佳時刻，無論做什麼都是有如神助，而在事業運旺盛的同時，也要謹守自己的本分，保持謙虛忍讓丶得到成功的同時也要更加努力，在年底前絕對為雙子座心想事成的絕佳時機。

▍第三名：水瓶座

已經努力辛勤工作好久的水瓶座，終於能迎來豐收的果實，隨著年底前木星進入水瓶的財帛宮，過去積攢的好口碑丶好人脈，在11月中過後終於厚積薄發丶踏入成功，讓他們終於能夠放下心來丶鬆了好大一口氣，辛苦付出得到收穫，事業上的勝利也帶動財運發展，不只收入越來越多，甚至還能抽出部分資金進行投資，讓小錢滾大錢，金庫也跟著越來越滿，可以說是名利雙收。

▍第二名：處女座

隨著木星進入處女座的婚姻宮，讓他們的桃花運能大幅度翻漲，各種戀愛戰略簡直是手到擒來，重點是與處女座過招的人也非常享受，兩人都沉浸在推拉的曖昧中，而在年底前，不管是事業或是愛情，打直球也許會碰到被拒絕丶或失敗的風險，但只要把握以退為進的尺度，順著場合或時機隨機應變，一定都能如願得到想要的成果。

▍第一名：雙魚座

木星於11月23日正式進駐雙魚座，為雙魚座帶來幸運的能量，或許受到火星、海王星、天王星逆行的影響，過去這一年狀態很不穩定，儘管也明白自己肩負重任，卻感到害怕，甚至想要逃避，年底前，會明顯慢慢感受到木星帶來的幸運衝擊，有更多機會站在團體前面，展現自我光芒，過去幾年的醞釀，慢慢的顯現出來，令人無法忽視，另外，擺脫壓力沉重的2022年，將開始有時間享受生活帶來的美好，關於愛情，只想低調內斂，默默脫單。