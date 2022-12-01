永豐餘投控今日發布重大訊息表示，新設「碳管理事業群」（Carbontech ＆ Management Group），並延攬前經濟部能源局長、前大同智能董事長葉惠青擔任永豐餘集團碳管理事業群負責人，兼任永餘智能、永豐能源、三越等三家公司董事長。希冀借重葉惠青先生豐富的能源與碳管理經驗，強化永豐餘在再生能源領域、儲能與碳循環的佈局。

永豐餘表示，集團全力衝刺五大發展方向之「再生能源與能源管理」，葉惠青的願景策略和實績加入永豐餘集團後，將在碳技術和能源方面貢獻其專業所長。

永豐餘發展五大方向：

一，再生能源及能源管理。

二，生產4.0及上下游產業生態系統的建置。

三，持續循環經濟的發展。

四，醣經濟下新材料的開發。

五，下世代新創公司之投資與孵化。

永豐餘表示，葉惠青於2004年就擔任第1任的經濟部能源局局長，也曾任新北市與台南市經濟發展局局長、新北市副市長等，長期在公領域對能源政策、碳管理有深入認知，更了解企業需求、產業發展，相信葉惠青先生加入後，定能為永豐餘的能源管理及再生能源帶來卓越的貢獻。