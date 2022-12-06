教育部今年8月發函各校強調「不應讓學生在校外當交通導護」，但台灣青年民主協會調查發現，北一女、景美女中及許多國中，仍安排學生輪值站路口，可能造成他們安全的疑慮。青民協要求教育部應檢視各校執行狀況，避免政府說一套、學校做另一套。

去年底，高雄市一名國中教師在值勤導護時，遭汽車撞成重傷，許多教師團體出面呼籲不應讓老師、學生站路口指揮交通，應由受過專業訓練的成人或義交來擔任。

教育部今年8月發函各校強調，「如尚請學生協助交通服務事務時，必須審慎規畫其服務地點，應為學校大門或側門等學校門口內側相關安全位置，並適時檢視其服務地點之安全性及妥適性，以維護其安全。」

教育部的函文表達，若學校仍有交通服務隊的編制，在服務地點部分，應在校門「內側」的安全位置，不應讓學生站到校門外的路口指揮交通。

不過青民協調查，仍有多所學校讓學生站在校門外指揮像台北市景美女中由高一每班都要派人輪值，在早上7點多上學時段及下午4點多放學時段，要在校門口就位，綠燈時拿旗子引導其他學生過馬路。

而北一女中則是由高一、高二班級輪值，輪值週次每班須派約10位學生到校門外協助，主要工作內容包含舉牌引導車子往前開，以及紅燈時舉旗擋住車子往前開。

許多國中目前也仍維持交通疏導，新北土城國中也是由班級進行輪值，輪到的班級會派數名學生到校門外疏導，連離校門口約100到150公尺的路口，也會安排學生站崗。

青民協呼籲，教育部應主動了解各校執行政策上，是否有遇到困難。若學生、老師都不應執行導護工作，教育部應提出具體指引，與警政單位、義交及受過訓練之專業志工隊進行合作執行勤務，不應一再讓學生、老師處於危險之中，等到出事再來進行檢討。