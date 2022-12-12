長期深耕國際的義守大學，在邊境管制政策鬆綁後，迎來海外大學的參訪潮，日前印度蘇里尼大學(Shoolini University)校長Prof. Atul Khosla與國際長Prof. R. F. Dwivedi親自來臺到義守大學參訪，同時也與義大簽署「MOU合作協議」，內容包含學術交流、學生交換和教師交流，雙方期待能展開緊密合作。

義守大學與印度蘇里尼大學簽署MOU合作協議，開拓國際視野。(照片/義守大學提供)

印度蘇里尼大學於2009年創校，是全球最年輕的大學之一，根據2022年QS亞洲大學排行(QS Asia University rankings 2022)，蘇里尼大學在印度私校中摘下冠軍寶座，足見該校辦學的用心。蘇里尼大學校長Prof. Atul Khosla表示，蘇里尼大學與義守大學有許多相同之處，像是校園都在山丘上，旁邊有購物廣場，也有集團產業的支持，相信除了學術交流，兩校師生可互相取經，雙方也能結合產業優勢攜手共贏。

義守大學校長陳振遠表示，非常期待與印度蘇里尼大學合作，義守大學為國際教育樞紐中心，一直都是世界各國學生海外求學的首選學校之一，在國際教育與學術領域佔有舉足輕重的角色，希望藉由此次雙強聯手合作，為未來拓展更多國際交流機會。參訪中，蘇里尼大學校長與國際長特別參觀義守大學全國首創的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，以及媲美好萊塢拍片場域與設備的「元宇宙科技藝術設計中心」等教研場域，同時，也前往聞名已久、具渡假村氛圍的學生宿舍參觀，對於優質的住宿品質給予高度肯定外，鄰近校區的購物中心提供便利的生活機能，都讓兩位貴賓讚不絕口義大辦學的用心。

義守大學的「元宇宙科技藝術設計中心」擁有媲美好萊塢拍片場域與設備，讓印度蘇里尼大學長官都相當驚艷。(照片/義守大學提供)

義守大學國際化有成，校園有來自40多國、將近1500位的境外生，學習環境如同小型地球村一樣精彩，許多學生飄洋過海到義守大學學習專業知識或華語，像是與英國姊妹校諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent University)攜手合作推廣「臺灣優華語計畫」，已有約20位學生到義大進行華語文研習。走過疫情的艱困，在國門再度開啟之際，義守大學重啟昔日頻繁的國際交流，要讓每一位來到義大的學子，都能從校園出發，走向世界。