通貨膨脹導致荷包縮水，不論是投資或累積財富都更加困難，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖在年底前適合用什麼方式求財，其中屬鼠的人可發展副業或創業，屬龍可透過人脈賺錢，屬兔的則有望因出差或外派，爭取到亮眼業績，不僅獎金入袋，還可能升官。

▍生肖鼠

屬鼠的人求財動力相當強盛，又能精準觀察時勢，年底前不論是兼職副業，還是嘗試創業，都能順利賺到好財。

▍生肖牛

年底前不太會有意外之財降臨，不過向來穩重的他們並不在意，心思都在工作上，事業運會是你的助力，能賺進安穩正財。

▍生肖虎

正逢本命年，不可太任性而為，正財方面會有比較穩定的表現，若想要投資理財，務必要保持頭腦清醒，否則可能陷入金錢陷阱。

▍生肖兔

年底前的財運有辛苦奔波的情形發生，需要出差或外派的上班族，洽談合作的成功率高，不僅獲得的獎金能夠笑得合不攏嘴，身價也有機會水漲船高。

▍生肖龍

財運方面有不少驚喜，可能是績效奬金或業績紅利之類的收入，若想要賺更多錢，朋友或長輩的幫助是少不了的，所以平常就得與人多聯繫感情，累積財富人脈。

▍生肖蛇

正財運不夠高揚，想求財者不妨以副業或兼職來開闢新的財源，容易得到回報，另外亦可多留意其他賺錢管道，有機會獲得物質獎勵，不無小補。

▍生肖馬

屬馬的人對數字非常敏感，年底前適合理財投資，有機會在股票中賺取短線的錢財，但是想要賺得穩，得在工作以外花心思存錢守財，才能避免落入破財大錢坑。

▍生肖羊

年底前若貿然求財，容易落入金錢陷阱，正財才是穩妥的進財之道，上班族做好本職工作，創業者維繫好現有客源，都有利於維持穩定收入。

▍生肖猴

賺錢之路阻礙重重，年底前不可貿然投入不熟悉的領域，否則容易虧損，若不想為錢煩憂，宜謹守正財，量入為出，遇到關卡才能從容以對。

▍生肖雞

財富格局擴大，即使在日常生活中也有額外進財的機會，理財時不該局限於眼前的求財選項，可涉足買進賣出的錢財活動、或依自己的個人技能賺錢，有機會能大賺一筆。

▍生肖狗

敏捷的頭腦會是進財的法寶，可嘗試投資，也能靠著理性思考避開破財陷阱，別小看這項能力，一來一往，少走彎路，賺到更多。

▍生肖豬

年底前在熟悉的領域比較容易賺到錢，多發揮技能與專業領域，訂定求財計劃，但是千萬不要太貪心，以免蒙受損失。