市場傳出，宏達電(2498)將出售VR事業，對此，宏達電回應指出，對於市場臆測不予評論，且宏達電也預計明年上半年也將發表新一代的VR產品。

宏達電最新回應表示，公司對於市場臆測不予評論。宏達電致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年將發表新一代的VR產品。

宏達電昨日股價攻上漲停，今日亦開高震盪續揚2%，主要是因為市場傳出宏達電將出售VR事業，但並沒有進一步消息指出潛在買家對象。

宏達電在2017年9月宣布以11億美元出售手機ODM部門給Google，交易內容包含了約兩千名員工和專利，當時該交易震驚全球產產業市場，各界也解讀宏達電將會把未來主力擺在VR(虛擬實境)，近幾年看來，也確實如此，宏達電在VR領域硬體、軟體以及內容上持續布局，力拚壯大生態系，現階段在高階B2B市場確實也闖出名氣，只是，如今再傳出擬出售VR事業，對宏達電當前營運恐不是好事，畢竟在元宇宙題材加溫下，VR/AR為科技業一大亮點，宏達電若真忍痛割捨，可說是斬斷自身唯一賣點!