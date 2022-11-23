每個人處理情傷的方式都不一樣，有些人分手後立刻就能整理好情緒，不再對前任留戀；但也有人需要花好長一段時間來療傷。命理網站「星座不求人」分享，金牛座、雙魚座和獅子座的人最難走出情傷，總是糾結在上一段感情，並為情所困。

1、金牛座

金牛座雖然個性沉穩謹慎，生活態度也相當務實，但其實他的內心仍渴望甜蜜的愛情，有時明知道陷入一段感情不是明智的決定，卻還是義無反顧，最終受到傷害時，他還會感嘆，這是早就預料到的結果，金牛座就是這樣早已做好準備，卻還是傷得很深的人。

2、雙魚座

雙魚座一直都沒什麼安全感，在感情裡總是患得患失，且不管經歷過多少段感情，他心中的難受程度都是一樣的，然而雙魚座就算受到了情傷，也會先在自己的身上找原因，覺得都是自己不好，才會導致感情出現這樣的局面，總是用別人的錯誤懲罰自己。

3、獅子座

獅子座對待感情非常執著，能把一個人放在心裡好幾年，就算雙方沒有好結果，他也不會出口詆毀對方，只覺得是命運造化弄人；平時理性又自律的獅子座，一旦碰上感情就會變得不知所措，就算被感情拖累，他也能欣然接受，認為為了感情一切皆可拋。