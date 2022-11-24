人生不可能一帆風順，當遇到不順心的事情時，不同人會採取不同的紓壓方式，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、雙魚座、雙子座、獅子座、射手座心情不好時會利用花大錢發洩情緒，買喜歡的東西讓心情愉悅。

▍第五名：天蠍座

個性十分極端的天蠍座，消費行為也很兩極，省吃儉用的時候，他們可以一天只吃一餐，甚至喝白開水也不是不行，心情不好的狀況下，他們會不顧一切的買，就是想要花錢發洩一番，只要情緒一上來，花錢減壓對他們來說是絕對必要的。

▍第四名：雙魚座

相當情緒化、又特別敏感的雙魚，心情很容易受天氣或人事物影響，悲秋傷春是經常有的事情，常常莫名其妙就憂鬱起來，花錢買些療癒內心的商品，對他們來說是非常需要的慰藉，他們也喜歡浪漫，用花錢製造浪漫來讓自己或戀人開心，是雙魚座的標準動作。

▍第三名：雙子座

雙子座對新鮮事物永遠充滿熱忱，他們並非崇尚名牌，然而只要是有興趣的事物，就算所費不貲，他們都會想盡辦法買下來，不過，在滿足慾望之後，他們也經常會懊惱，怪自己何必花這個錢只為一探究竟。

▍第二名：獅子座

從不委屈自己、對朋友更是大氣的獅子座，花起錢來總是特別大方、特別爽快，他們只買高價位商品，又樂於享受，連花錢時也享受著消費帶來的快感，因此在不開心的時候，大手筆花錢是必須的，當然吃土的時候只能偷偷躲起來吃。

▍第一名：射手座

射手座的人生理念只有快樂兩個字，平常他們就很喜歡跟朋友吃喝玩樂，當心情不好時就更不得，沒有來場旅行是不能平撫情緒的，這一花少說也萬元起跳，至於吃土也成為常有的事了。