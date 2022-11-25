許多鋼鐵直男在曖昧過程中，因為個性不善於變通，也不理解心儀對象的心意，經常只差一步就脫離單身，《搜狐網》運勢專欄點名4星座男容易因為猜不透女人心而錯過愛情，根本是憑實力單身。

▍牡羊男

牡羊座個性急躁，待人處事相當衝動，凡事都想在最短時間得到明確答覆，絲毫不考慮後果，以至於經常做出令自己後悔莫及的舉動，很容易得罪人。面對感情同樣如此，只顧著自己的心情，猜不透女人心，對方就算有滿腔熱火也會被牡羊的冒失給澆熄。

▍摩羯男

摩羯男個性內斂木訥，不善於表達自己的內心，在生活中也是典型的務實主義者，從來不去想那些不切實際的事，常常被身邊的對象嫌棄沉悶又無趣。面對感情同樣如此，摩羯男對浪漫一竅不通，表現得也很古板，完全不懂如何討女人歡心，就算有人主動靠近，也會因為他們的不解風情而打退堂鼓。

▍獅子男

獅子男擁有與生俱來的強大氣場，做事雷厲風行，和人相處也比較霸道強勢，雖然實力出眾，同時也是個典型的大男人主義者，對於女人的心思捉摸不透，根本不知道對方想要的是什麼，也因為如此就成了旁人口中「鋼鐵直男」的代表，經常在情場上吃癟，完全憑實力單身。

▍射手男

射手男個性一條腸子通到底，有什麼事都會直截了當說出，不懂得委婉，經常因為說話一針見血得罪他人，加上做事全憑自己的心情，很少顧及旁人感受，導致經常得罪人而不自知，這樣的個性在女人面前自然不吃香，單身似乎也是情理之中的事情。