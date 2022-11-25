有些人天生擅長交際，因此人緣非常好，走到哪裡都受到眾人歡迎。命理網站「星座巫師」分享，雙子座、巨蟹座、天秤座人緣極佳，他們樂於助人，會在朋友有難時出手相助，當自己也同樣遇到困難，自然有很多貴人願意幫他們解決麻煩。

▎雙子座

雙子座善於察言觀色、心思細膩、口齒伶俐，再加上眼界開闊，很容易就能和人展開話題，成為人群中的焦點，而且雙子座為人大方、個性活潑，是「活躍氣氛高手」，只要有他們在的地方，就不用擔心尷尬。雙子座喜歡結交朋友，如果身邊的人遇到困難，他們也會在力能所及的範圍內伸出援手，因此在他們遇到窘境時，也會有一群人願意幫忙，遇到貴人的機會也因此增加。

▎巨蟹座

巨蟹座個性溫和、懂得為他人著想、照顧他人的感受，和朋友相處時，他們總是比較低調、不愛說話，但卻是默默付出的那一方，認真傾聽朋友的話；當朋友有難時，巨蟹座會第一時間伸出援手，只要自己能做到的事情，他們就絕對不會拒絕，幫人幫到底；這樣溫暖的個性，讓巨蟹座身邊圍繞著許多貴人，每當他們遇到困難、傷心難過的時候，就會為他們出頭、不讓他們受欺負。

▎天秤座

天秤座心地善良、個性開朗，還喜歡結交朋友，善於傾聽、理解他人的看法，待人也非常真誠，因此人緣很好，在各種社交場合中，總是最受歡迎的那個人；當朋友遇到困難時，天秤座會毫不猶豫給予幫助，盡自己最大的能力幫忙，因此當天秤座自己遇到困難時，也會有貴人出手相助，和他們一路相伴扶持，給予天秤座更多的鼓勵與支持。