人的一生中不可能都風平浪靜，難免會經歷挫折，有些人在面對阻礙時會不停抱怨，甚至自暴自棄，有人則是勇敢站起來，重新上路，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、射手座、獅子座不害怕失敗，即使跌倒了，也不會一蹶不振，會想盡辦法尋找機會，深信自己一定能夠東山再起。

▍雙子座

雙子座比較有積極向上的人生觀，在他們看來，失敗只是暫時的，唯有積極應對，才有希望走出低潮，迎向新的局面，他們不怕嘗試，失敗就再來一次就好了，有自信能走出困境，山不轉路轉。

▍射手座

凡事看大局的射手座，對於輸贏自有一套邏輯，贏了當然好，輸了也不一定要否定自己，努力的過程也很重要；因此射手座就算失敗了，也不會一蹶不振，會思索其他的機會，重新站起來繼續向前，盡快將不愉快的事拋諸腦後。

▍獅子座

獅子座有非常強的自尊心，無法接受被其他人看扁，就算遇到艱難險阻失敗了，獅子座也不會灰心喪氣，會笑笑面對，想辦法尋找其他的機會，永遠都有正能量，不會被一時的失敗打倒。