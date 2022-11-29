備戰雙12檔期，台北喜來登大飯店搭電商列車推出餐飲及住房限時優惠，12月1日上午9點至8日晚上12點七大餐廳人氣美食外帶最低45折起，端出安格斯肋眼牛排、日式壽喜燒組、廣式燒味拼、雙人泰式套餐、紅白綠義式比薩組等全品項只要1,212元。更不容錯過雙11檔期秒殺商品，請客樓摘星好菜「砂鍋醃篤鮮、麻油雞飯與紅豆煎鍋餅」，以及「招牌功夫五小菜」也只要1,212元，於官網線上購物的「雙12專區」開放搶購，取餐日從12月9日至12日。

瞄準春節與寒假黃金檔期，台北喜來登12月1日至12日祭出「迎春雙喜」住宿優惠，入住2023年1月2日至31日春節尖峰檔期享最優惠房價再打95折外，加碼送12歲以下孩童免費自助早餐或精選紅酒好禮二選一，平均每晚4,750元起。專案包含十二廚雙人自助早餐，近百種中西日式料理、現煎法式吐司、擔仔麵、雞魯飯等，還有多款新鮮蔬果及麵包及糕點，房內還提供強檔電影免費暢看與三溫暖設施使用，等同原價下殺39折。

錯過等明年、台北喜來登雙12年終歡慶，九大人氣外帶美食全部1,212元。下殺5折必搶包含原價2,400元的安東廳「低溫爐烤美國安格斯肋眼牛排10盎司」搭配奶油玉米與香料烤洋芋、原價2,380元的SUKHOTHAI「雙人泰式套餐」集合酸辣拌海鮮、紅咖哩雞與月亮蝦餅再送泰式奶茶，以及原價2,180元的米其林推薦「廣式燒味拼」明爐烤鴨、玫瑰油雞、蜜汁叉燒、涼拌海蜇絲和溏心烏魚子豪邁集合，還有饕客最愛五味港點組，晶瑩明蝦餃、魚子雞燒賣、潮式蒸粉粿等，消費者可趁檔期瘋搶美味優惠。

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