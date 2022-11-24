好市多黑色購物節活動進入第四天，主打商品「5盎司財富女神金條」最受矚目，一名網友表示，「5盎司財富女神金條」原價28萬9599元，降價賣28萬1599元，便宜8000元引發瘋搶，不少網友直呼，「9點開門就被搶完了」。

原PO今（24）日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》上傳一張照片，可見黑色購物節主打商品「5盎司財富女神金條」，原價28萬9599元，折價8000元後是28萬1599元。

貼文引發網友討論，「中和好市多有8個，9點開門，9點02分賣完」、「汐止內湖店也都沒了」、「北屯一開門，就被搶走了」、「中壢一開門就沒了」。另外在LINE社群《Costco

好市多黑鑽卡商品討論區》中，也有不少人詢問「財富女神金條」，一名網友回應表示，「北屯店只有2個，都賣完了」、「各地好市多都沒貨了」。

金條被民眾搶光，令不少網友傻眼說，「不就是降個工錢，爽成這樣？」、「買不起是我的問題」、「黃金大家都說貴，還是搶成這樣」、「沒搶到，可惡」、「比台銀黃金條塊貴」。