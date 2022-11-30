受到那斯達克金龍指數隔夜大漲5%的提振，香港股市周三收高。投資人忽略中國製造業和服務業PMI萎縮數據不佳的表現，並寄望中國最終將重新開放經濟。
周三香港恆生指數收漲392.55點或2.16%，為18597.23點。國企股(H股)升137.72點或2.21%，為6374.44點。
據午後的新聞報導，廣州市多個城區周三宣布解除臨時管控區域的封鎖措施。消息推進港股在尾段再次飆高。
內需的餐飲股飆高，九毛九升12.3%，海底撈漲15.5%，呷哺呷哺升8.9%。奈雪的茶升21.1%。
儘管近日新冠病例人數激增，也出現抗議活動，但中國並未增強防疫封控的力道，僅微調其政策，例如加強老年人的接種疫苗，讓投資人感到欣慰。
科技指數漲2.8%。B站大漲16.7%，該公司公布上季淨虧損17億人民幣，較去年同期減少；日均活躍用戶數為年增25$，月均活躍用戶數也年增25%。
在周二因政府融資題材而飆高的內房股，周三則普遍回檔修正。
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